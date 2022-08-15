Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
Забота о себе

Россиянкам назвали оптимальный возраст для заморозки яйцеклетки

Репродуктолог Мальбахова: яйцеклетки лучше замораживать с 18 до 35 лет

Фото: Shutterstock

Возраст женщины — важный фактор, влияющий на качество яйцеклетки, поэтому задумывающимся об отложенном материнстве россиянкам не стоит медлить с заморозкой яйцеклеток, предупредила врач-репродуктолог клиники репродукции и генетики Next Generation Clinic (NGC), кандидат медицинских наук Екатерина Мальбахова. В беседе с «Лентой.ру» она назвала оптимальный возраст для их криоконсервации.

Врач заявила, что на сегодняшний день технология отложенного материнства очень востребована среди женщин, так как позволяет парам заводить здоровых детей без оглядки на возраст. По ее словам, современные женщины дольше чувствуют себя здоровыми и энергичными, и потому предпочитают сначала построить карьеру, а потом планировать беременность. «В крайнем случае, думают многие, можно прибегнуть к процедуре ЭКО, и она даст положительный результат. Но врачи не волшебники, потому что возраст работает против женщины. Зато женщина сама может создать себе некую “подушку безопасности” в виде замороженных яйцеклеток, взятых в репродуктивном возрасте», — рассказала Мальбахова.

Материалы по теме:
«Люди заводят детей, когда им не страшно» В России готовят новый запрет — говорить о чайлдфри. Чем это опасно?
«Люди заводят детей, когда им не страшно»В России готовят новый запрет — говорить о чайлдфри. Чем это опасно?
18 февраля 2022
«Это неприемлемо в XXI веке» Россиянки предохраняются колой и лечат чесноком половые органы. Что об этом говорят врачи?
«Это неприемлемо в XXI веке»Россиянки предохраняются колой и лечат чесноком половые органы. Что об этом говорят врачи?
20 апреля 2022

По словам врача, лучшим репродуктивным возрастом для женщины считается период с 18 до 35 лет.

36лет

Начиная с этого возраста способность организма забеременеть и родить здорового ребенка резко снижается

Виной тому уменьшение количества яйцеклеток (ооцитов) и ухудшение их качества, то есть способности создавать хороший эмбрион для благополучной беременности. Весь женский организм неизбежно стареет, и ооциты в том числе, продолжила она.

Яичники у эмбриона женского пола формируются уже к седьмой неделе беременности. К двадцатой неделе количество ооцитов достигает максимума – около шести-семи миллионов. Но уже к началу полового созревания девочки число яйцеклеток уменьшается до 300 тысяч. Каждый месяц из этого «запаса» выходят несколько штук и начинают расти. В итоге созревает только один фолликул, остальные погибают. Технология отсроченного материнства, использующая криоконсервацию (заморозку яйцеклеток), позволяет спасти те фолликулы, которые начали расти в менструальный цикл, но не успели дозреть. После извлечения эти клетки замораживаются в жидком азоте

Екатерина МальбаховаВрач-репродуктолог клиники репродукции и генетики Next Generation Clinic (NGC), кандидат медицинских наук

После криоконсервации яйцеклетки могут храниться годами — до тех пор, пока женщина не будет готова к деторождению. По словам специалистки, если ооциты были взяты у женщины до 35 лет, то у пары есть очень большой шанс на здорового ребенка даже за пределами репродуктивного возраста матери.

Ранее гинеколог, специалист по невынашиванию беременности Ольга Каплина назвала сроки психического и физического восстановления организма после выкидыша. Длительность восстановления организма после выкидыша зависит от того, на каком сроке женщина потеряла нерожденного ребенка и от ее эмоционального состояния, рассказала специалистка.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Наталья Обрядина
Обсудить
Последние новости
Кличко рассказал об угрозах из офиса президента
12-летний мальчик умер в скаутском лагере под Петербургом
В России выявили 25 273 случая коронавируса
Суд начал процедуру банкротства «Радио Свобода»
В «Спартаке» высказались о возможном возвращении Дзюбы
Синоптик пообещал москвичам жару не по сезону
Находившегося в розыске «золотого гаишника» задержали в Башкирии
Российский ребенок поиграл на детской площадке и получил разрыв селезенки
Россиянам назвали признаки работы шпионских приложений
Названы самые доступные регионы для отдыха по программе кешбэка осенью 2022 года
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.