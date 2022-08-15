Россиянкам назвали оптимальный возраст для заморозки яйцеклетки

Репродуктолог Мальбахова: яйцеклетки лучше замораживать с 18 до 35 лет

Возраст женщины — важный фактор, влияющий на качество яйцеклетки, поэтому задумывающимся об отложенном материнстве россиянкам не стоит медлить с заморозкой яйцеклеток, предупредила врач-репродуктолог клиники репродукции и генетики Next Generation Clinic (NGC), кандидат медицинских наук Екатерина Мальбахова. В беседе с «Лентой.ру» она назвала оптимальный возраст для их криоконсервации.

Врач заявила, что на сегодняшний день технология отложенного материнства очень востребована среди женщин, так как позволяет парам заводить здоровых детей без оглядки на возраст. По ее словам, современные женщины дольше чувствуют себя здоровыми и энергичными, и потому предпочитают сначала построить карьеру, а потом планировать беременность. «В крайнем случае, думают многие, можно прибегнуть к процедуре ЭКО, и она даст положительный результат. Но врачи не волшебники, потому что возраст работает против женщины. Зато женщина сама может создать себе некую “подушку безопасности” в виде замороженных яйцеклеток, взятых в репродуктивном возрасте», — рассказала Мальбахова.

По словам врача, лучшим репродуктивным возрастом для женщины считается период с 18 до 35 лет.

36 лет Начиная с этого возраста способность организма забеременеть и родить здорового ребенка резко снижается

Виной тому уменьшение количества яйцеклеток (ооцитов) и ухудшение их качества, то есть способности создавать хороший эмбрион для благополучной беременности. Весь женский организм неизбежно стареет, и ооциты в том числе, продолжила она.

Яичники у эмбриона женского пола формируются уже к седьмой неделе беременности. К двадцатой неделе количество ооцитов достигает максимума – около шести-семи миллионов. Но уже к началу полового созревания девочки число яйцеклеток уменьшается до 300 тысяч. Каждый месяц из этого «запаса» выходят несколько штук и начинают расти. В итоге созревает только один фолликул, остальные погибают. Технология отсроченного материнства, использующая криоконсервацию (заморозку яйцеклеток), позволяет спасти те фолликулы, которые начали расти в менструальный цикл, но не успели дозреть. После извлечения эти клетки замораживаются в жидком азоте Екатерина Мальбахова Врач-репродуктолог клиники репродукции и генетики Next Generation Clinic (NGC), кандидат медицинских наук

После криоконсервации яйцеклетки могут храниться годами — до тех пор, пока женщина не будет готова к деторождению. По словам специалистки, если ооциты были взяты у женщины до 35 лет, то у пары есть очень большой шанс на здорового ребенка даже за пределами репродуктивного возраста матери.

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