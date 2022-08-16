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Трамп заявил об оставивших оружие на миллиарды долларов в Афганистане США

Экс-президент Трамп заявил об оставивших оружие на миллиарды долларов в Афганистане США

Фото: David 'Dee' Delgado / Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что после вывода американских войск из Афганистана американские военные оставили движению «Талибан» (запрещено в РФ, признано террористическим) «лучшее в мире» оружие на сумму более чем 85 миллиардов долларов. Его слова приводит РИА Новости.

«Катастрофа, случившаяся ровно год назад в Афганистане, стала самым постыдным, некомпетентным и унизительным событием в истории США», — сказал бывший американский лидер.

Как считает Трамп, постыдным является не факт того, что американские войска ушли из Афганистана, а то, как они ушли.

«Мы оставили множество американцев позади и отдали врагу лучшее в мире оружие на сумму более 85 миллиардов долларов. Как грустно!» — заключил бывший лидер США.

В Афганистане в августе пришло к власти движение «Талибан» (запрещено в РФ, признано террористическим). Позднее стало известно, что в руки движения попали 48 американских боевых вертолетов и самолетов в исправном состоянии, оставшиеся после вывода армии США из Афганистана. В результате у талибов были вооружение, превышающее по числу техники авиацию десяти стран НАТО, таких как Албания, Исландия, Люксембург, Латвия, Литва и Эстония.

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Марина Совина
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