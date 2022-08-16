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МИД России сообщил о примкнувших к ВСУ бывших афганских спецназовцах

Представитель МИД России Кабулов: часть бывших афганских спецназовцев присоединилась к ВСУ

Фото: Agustin Montanez / Globallookpress.com

Часть бывших афганских спецназовцев присоединилась к украинским военным, сообщил РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов.

Он напомнил, что в конце марта американская сторона обещала направить на помощь Вооруженным силам Украины (ВСУ) бывших военнослужащих афганской национальной армии. Кабулов уточнил, что бежавшие от прежнего режима в Афганистане военнослужащие афганского спецназа «болтаются между родиной и ожиданием разрешения на въезд в США». По его словам, решения Вашингтона ожидают около 110 тысяч афганцев, которых США ранее обещали вывезти из страны.

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«Судя по всему, никто им не собирается давать никакого разрешения — это абсолютно хамская манера американцев», — уточнил представитель дипломатического ведомства.

По его данным, часть из них примкнула к запрещенной в России террористической группировке «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ). Кабулов уточнил, что они воюют в Ираке и Сирии. «Это повторение иракского сюжета, в результате которого образовался ИГИЛ. А другая часть из этих бывших спецназовцев, как наемники, за деньги, видимо, им пообещали, ведь на что-то жить надо, — они присоединяются к украинским нацистам», — подчеркнул он.

В июле министерство обороны России заявило, что на Украине за ВСУ воюют 7107 иностранных наемников.

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Марина Совина
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