Клубы РПЛ выбрали нового президента лиги

Клубы РПЛ единогласно выбрали Александра Алаева новым президентом лиги

Александр Алаев был избран президентом Российской премьер-лиги (РПЛ) сроком на пять лет. Об этом сообщается на сайте организации.

Функционер был единственным кандидатом на этот пост, представители всех 16 клубов РПЛ проголосовали за него единогласно. Выборы прошли на общем собрании команд.

«Нам все по плечу. С большим энтузиазмом приступаю к работе. У нас тяжелые времена, но уверен, что все вместе мы справимся», — заявил Алаев в интервью «Чемпионат.com». Он также поблагодарил всех за поддержку.

С 27 июня Алаев исполнял обязанности президента РПЛ, сменив на этом посту Ашота Хачатурянца. Он стал восьмым главой в истории организации, основанной в 2001 году.