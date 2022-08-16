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Женщина обругала полных фразой «терпеть не могу» и вызвала споры в сети

Жительница Австралии заявила, что полные модели в глянце являются пропагандой ожирения

Фото: Daniel Pockett / Getty Images

Жительница Австралии, имя которой не раскрывается, обругала плюс-сайз-моделей на обложках глянцевых журналов резкой фразой и вызвала споры в сети. Соответствующий ролик появился в TikTok-аккаунте Common Ground Convos, авторы которого интервьюируют прохожих на улицах Мельбурна.

Женщину спросили о ее отношении к полным людям в индустрии моды, на что она дала негативный ответ. «Терпеть не могу толстых! Они даже передвигаются с трудом, потому что им тяжело, — разве это нормально?» — заявила она.

Вдобавок австралийка отметила, что она выступает против манекенщиц с пышными формами на обложках журналов, поскольку это неэстетично и является пропагандой ожирения. «Я, конечно, неполиткорректна, но мне плевать. Я не считаю это красивым. Не могу на это смотреть», — объяснила респондентка.

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Упомянутый ролик набрал более 1,4 миллиона просмотров. Пользователи сети разделились во мнениях по поводу услышанного, о чем принялись писать в комментариях. «Наконец-таки хоть кто-то это сказал», «Это болезнь, которую не нужно рекламировать. Людей нужно мотивировать бороться с ней», «Достаточно грубо, но согласен на 100 процентов», — высказывались одни юзеры.

«Бодипозитив не пропагандирует ожирение. Это движение призывает людей перестать себя ненавидеть», «Я читаю комментарии и не верю своим глазам», «Нужно любить себя и свое тело в любом виде», — поспорили другие.

Ранее в августе плюс-сайз-модель из Великобритании Перл Фрод поправилась на пять размеров и рассказала, как перемены во внешности повлияли на ее жизнь. Сообщалось, что 23-летняя модель перешла с восьмого размера (соответствует международной маркировке M) одежды на 18-й (XXXL). Девушка призналась, что на данный момент чувствует себя счастливее и увереннее в себе.

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Полина Гераскина
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