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Известный актер тайно избавился от роскошного дома в США

Актер Арсенио Холл продал дом в Калифорнии за 9 миллионов долларов

Фото: Amy Harris / AP

Американский актер Арсенио Холл тайно избавился от дома в США — объект не выходил в открытую продажу. Новым владельцем жилья известного по фильму «Поездка в Америку» артиста стал его сосед, сообщает Dirt.

Объект располагается в городе Топанга, штат Калифорния. Холл проживал в особняке на протяжении 30 лет и продал его за девять миллионов долларов (553,2 миллиона рублей). Теперь актер переехал в более скромный дом в Лос-Анджелесе.

Площадь бывшего дома Холла составляет 930 квадратных метров, а площадь всего участка — 13,7 гектара. Особняк был построен в 1990-х годах по заказу актера, помимо основного здания на окруженной колючей проволокой территории есть еще две постройки, теннисный корт и пруд.

Ранее в августе от своего поместья решил избавиться актер Бен Аффлек. Он выставил дом в Лос-Анджелесе на продажу за 29,9 миллиона долларов. Площадь жилья составляет 1,2 тысячи квадратных метров, внутри есть семь спален и девять ванных, а также домашний кинотеатр, подвал со спортзалом и холодильником для вина.

Александра Качан
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