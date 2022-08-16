Узбекистан обогнал Россию в производстве автомобилей

НАПИ: Узбекистан обогнал Россию в производстве легковых авто с апреля по июнь 2022 года

В течение трех месяцев этого года, с апреля по июнь, в Узбекистане было произведено больше легковых автомобилей, чем в России, сообщает Национальное агентство промышленной информации (НАПИ).

В июне по объему производства Узбекистан обогнал Россию на 20,4 тысячи машин: республика выпустила 34 тысячи автомобилей, в то время как Россия — 13,6 тысячи. Если Узбекистан сохранит текущие темпы роста автопроизводства, а в России выпуск останется на том же уровне, то к концу 2022 года разрыв между странами может составить менее 100 тысяч автомобилей, прогнозирует агентство.

При этом по показателям за полгода России опередила Узбекистан — 282 тысячи легковых автомобилей против 160,4 тысячи. Это объясняется хорошими результатами производства в период с января по март. Однако выпуск автомобилей в России резко сократился по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. В первой половине прошлого года в стране произвели 725,3 тысячи машин, а в июне того же года — 119,4 тысячи.

В июне 2022 года в России также было зафиксировано падение продаж новых легковых и коммерческих автомобилей (LCV). Они сократились на 82 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года, то есть более чем в пять раз. В абсолютных цифрах продажи составили 27,7 тысячи единиц. За все полугодие продажи сократились на 57 процентов, до 370 тысяч автомобилей.