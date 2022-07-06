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Продажи легковых автомобилей в России упали в пять раз

АЕБ: продажи новых легковых автомобилей и LCV в России упали на 82 процента

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

По итогам июня продажи новых легковых и коммерческих автомобилей (LCV) в России сократились на 82 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года, то есть более чем в пять раз. Об этом со ссылкой на данные Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) сообщает ТАСС.

В абсолютных цифрах продажи составили 27,7 тысячи единиц. За все полугодие продажи сократились на 57 процентов, до 370 тысяч автомобилей. В АЕБ напомнили, что ежемесячные данные не включают сведения о продажах BMW и Mercedes-Benz Rus.

Ранее сообщалось, что в России значительно выросло количество автомобилей, которые продаются в счет погашения долгов при банкротствах. В январе-мае состоялись 4,2 тысячи таких сделок, что в 1,8 раза больше, чем годом ранее.

Интерес к подержанным автомобилям вырос на фоне почти полной остановки поставок в салоны новых автомобилей. Российские производители с трудом возобновляют выпуск из-за отсутствия иностранных комплектующих и пока не нашли пути решения проблем, а импорт ограничен санкциями и логистическими сложностями.

У «АвтоВАЗа» в июне продажи упали на 81 процент по сравнению с прошлым годом. Такие показатели зафиксированы, несмотря на возобновление производства после почти двухмесячного простоя. Предприятие начало выпускать автомобили Lada Granta Classic 2022, лишенные таких опций, как подушка безопасности, АБС и автоматическая коробка передач. В середине июля предполагается возобновить производство Niva Legend.

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Платон Щукин
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