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Минобороны доложило об уничтожении командно-наблюдательного пункта ВСУ

МО РФ доложило об уничтожении авиацией командно-наблюдательного пункта ВСУ в Андреевке

Фото: РИА Новости

Российская авиация за сутки уничтожила командно-наблюдательный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Андреевки. Об этом доложил журналистам официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков во вторник, 16 августа.

Кроме того, ВКС России поразили пункт временной дислокации данной бригады в районе населенного пункта Лозовое, уточнил представитель ведомства.

За сутки были уничтожены свыше 20 украинских солдат, ранения получили до 30 бойцов, добавил Конашенков.

Ранее в Минобороны сообщали об уничтожении ВКС России до 100 бойцов ВСУ в Николаевской области. В оборонном ведомстве также подчеркивали, что ударом были уничтожены и 10 единиц военной техники.

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Анна Щербакова
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