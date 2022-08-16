Минобороны доложило об уничтожении командно-наблюдательного пункта ВСУ

МО РФ доложило об уничтожении авиацией командно-наблюдательного пункта ВСУ в Андреевке

Российская авиация за сутки уничтожила командно-наблюдательный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Андреевки. Об этом доложил журналистам официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков во вторник, 16 августа.

Кроме того, ВКС России поразили пункт временной дислокации данной бригады в районе населенного пункта Лозовое, уточнил представитель ведомства.

За сутки были уничтожены свыше 20 украинских солдат, ранения получили до 30 бойцов, добавил Конашенков.

Ранее в Минобороны сообщали об уничтожении ВКС России до 100 бойцов ВСУ в Николаевской области. В оборонном ведомстве также подчеркивали, что ударом были уничтожены и 10 единиц военной техники.