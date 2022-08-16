Фитнес-тренер показала жировые складки на фото и восхитила фанатов

Фитнес-тренер Оливия показала выпуклый живот и жировые складки на фото и восхитила фанатов

Фитнес-тренер Оливия (фамилия неизвестна) показала «обратную сторону» идеальных фотографий блогеров в соцсетях и восхитила фанатов. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Так, блогерша сравнила свое тело на снимке в продуманной позе и в расслабленном состоянии. На размещенных кадрах девушка позировала в синем спортивном кроп-топе и голубых велосипедках. На первом фото тело спортсменки выглядит подтянутым за счет легкого прогиба в спине и отставленных назад бедер, на другом — пояс шорт приспущен, и видны ее выпуклый живот и жировые складки.

«Взращивать любовь к себе очень важно! Я совсем не думала об этом до прошлого года. До этого момента я постоянно сравнивала себя со всеми, находила недостатки в своей фигуре и переживала по поводу того, как я выгляжу», — призналась она.

Пользователи сети сделали автору поста комплименты в комментариях. «Девушки, которые делают подобные публикации, попадут в рай», «Мне очень нравится то, что ты настоящая», «Спасибо тебе за полезное напоминание», «Вдохновляюще!» — писали юзеры.

Ранее в августе полная модель и автор блога «Библия толстой девчонки» Эбби Байбл снялась в откровенном образе и порадовала поклонников. Так, активистка бодипозитива разместила серию снимков, на которых она запечатлена в алом бикини с бра-«шторкой» и облегающей трикотажной мини-юбке в тон.