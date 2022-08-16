Россия отозвала лицензии на ремонт вертолетов «Ми» у двух государств

Россия отозвала лицензии на ремонт вертолетов «Ми» у Чехии и Болгарии из-за помощи Украине

Россия отозвала у предприятий в Болгарии и Чехии лицензии на ремонт вертолетов из-за их сотрудничества с Украиной, рассказал директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев, пишет РИА Новости.

По его словам, Москва отправила всем странам, заявившим о передаче украинской армии российской продукции военного назначения, официальные ноты о недопустимости подобных действий. Шугаев уточнил, что несколько фирм в Болгарии и Чехии также сотрудничали с украинской стороной и помогали ремонтировать вертолеты. «Были отозваны лицензии на право ремонта вертолетов типа "Ми" у двух государств», — подчеркнул он.

Кроме того, приостановлены поставки запчастей и комплектующих для авиационной и другой техники российского и советского производства, находящейся в недружественных странах.

Ранее российская артиллерия уничтожила два вертолета Ми-8 Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой народной республике (ДНР). Вертолеты располагались на полевом аэродроме ВСУ в районе населенного пункта Новый Донбасс.

