Россиянам объяснили необходимость безымянной банковской карты

Представитель МКБ Курзякова призвала оформить безымянную карту для скрытия личных данных

Директор департамента карточного бизнеса и лояльности Московского кредитного банка (МКБ) Татьяна Курзякова рассказала, чем может быть полезна безымянная банковская карта. Об этом она высказалась в беседе с агентством «Прайм».

Курзякова объяснила необходимость безымянной банковской карты скоростью ее оформления и минималистичным дизайном. По ее словам, россияне сейчас интересуются возможностью скрытия личных данных. «Поэтому некоторые банки сегодня выпускают карты с данными на оборотной стороне или предлагают оформить безымянную карту», — объяснила она.

Представитель МКБ призвала оформить безымянную карту и уточнила, что владельцы счета могут получить ее у партнеров «родной» кредитной организации. Продукт сохранит тот же функционал, которым обладает именная карта.

Также банки предлагают оформить цифровую карту с привязкой к открытому счету, которая позволяет делать покупки с помощью смартфона. Специалист добавила, что большинство кредитных организаций бесплатно доставляют любые карты.

Ранее операционный директор финтех-платформы «Фаст Ривер» Ксения Артемьева назвала россиянам преимущества наличных. По ее словам, купюры оказываются надежнее при интернет-покупках и путешествиях за границу.