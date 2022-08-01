Россиянам назвали преимущества наличных

Операционный директор Артемьева заявила, что наличные надежнее карт в двух случаях

Операционный директор финтех-платформы «Фаст Ривер» Ксения Артемьева в беседе с агентством «Прайм» назвала россиянам случаи, когда нельзя расплачиваться банковской картой.

По ее словам, на фоне роста доли безналичных платежей ситуации, когда люди по-прежнему вынуждены платить наличными, удивляют. При этом есть некоторые случаи, когда у наличных больше преимуществ, чем у пластика, как минимум, в двух случаях.

Первая — интернет-покупки. «Уж точно не стоит вводить данные карты на подозрительных сайтах», — сказала Артемьева. Она добавила, что также необходимо проверить магазин на надежность перед оплатой — изучить регистрационные данные компании и домена.

Вторая ситуация, когда наличные оказываются надежнее «пластика», появилась недавно — это поездки за границу. «В силу текущих обстоятельств расплачиваться выпущенными в России пластиковыми банковскими картами сложно», — напомнила эксперт. Она добавила, что если нет карт, выпущенных в другой стране, наличные — единственный выход.

Ранее российским путешественникам раскрыли два новых способа расплачиваться в поездках за рубежом после ухода с отечественного рынка международных платежных систем Visa и Mastercard. Россиянам во время путешествий за границей предложили рассмотреть вариант использования сервиса переводов Card-2-Cash — онлайн-платформы, позволяющей перевести наличные из России за рубеж. При этом отправить деньги можно самому себе онлайн с карты российского банка.