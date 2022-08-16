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Зеленский создал «консультативный совет по вопросам деоккупации Крыма»

Зеленский сообщил о создании «консультативного совета по вопросам деоккупации Крыма»

Фото: Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале о создании в стране «консультативного совета по вопросам деоккупации Крыма».

«Я провел встречу о подготовке к "Крымской платформе". Ожидаю расширения географии, уровня и количества участников. Сегодня был создан консультативный совет по вопросам деоккупации Крыма, чтобы координировать все меры и проекты в этом направлении и обеспечить деятельность "Крымской платформы"», — заявил глава государства в видеообращении.

Ранее зампостпреда Великобритании при ООН Джеймс Кариуки опроверг сведения о якобы имевших место переговорах Киева и Лондона о возможном ударе по Крымскому мосту. «Я ничего не слышал об этом», — отметил Кариуки.

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Марина Совина
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