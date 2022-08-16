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В отеле Турции во время празднования свадьбы в бассейне утонул подросток

В Турции 14-летний британский подросток утонул в бассейне во время празднования свадьбы

Фото: Shutterstock

Британский 14-летний подросток утонул в бассейне турецкого отеля «все включено» во время празднования свадьбы. Об этом пишет The Sun.

По данным издания, это произошло в воскресенье, 14 августа. Мальчик плавал в бассейне вместе с тетей, когда внезапно начал тонуть. На помощь постояльцу поспешил бармен, который находился неподалеку.

Подросток скончался на месте до приезда бригады скорой помощи. Отмечается, что в момент происшествия спасателя не было на рабочем месте, он отлучился на обед. При этом представители объекта размещения уверяют, что за безопасностью в бассейне следил второй спасатель.

Ранее в Крыму трехлетняя девочка утонула в бассейне, оставшись без присмотра родителей. Трагедия произошла в воскресенье, 3 июля, в гостевом доме курортного поселка Николаевка.

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Мария Гейн
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