У россиян появилась возможность купить товары бренда Decathlon

Продукция французского бренда Decathlon стала доступна на маркетплейсе Ozon

Пресс-служба компании Ozon сообщила о возможности купить спортивные товары французского бренда Decathlon на сайте маркетплейса. Об этом пишут РИА Новости.

Так, в ассортименте упомянутого онлайн-магазина появилась продукция, оставшаяся на российском складе бренда. Сообщается, что россиянам вновь стали доступны мужская, женская и детская одежда, а также инвентарь для летних и зимних видов спорта. Уточняется, что Ozon располагает 20 тысячами товаров марки.

Представители Decathlon отметили, что данные вещи не были ввезены в страну по параллельному импорту.

29 марта стало известно, что французская сеть спортивных магазинов Decathlon приостановила деятельность в России. Руководство компании подчеркнуло, что данное решение вызвано трудностями в логистических цепочках.

В июне представители организации дали распоряжение закрыть все точки продаж, а также остановить прием заказов в интернет-магазине до тех пор, пока не удастся наладить бесперебойные поставки. Руководство, в свою очередь, пообещало работникам, что сокращений не будет и магазины обязательно возобновят работу.