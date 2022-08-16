59-летняя Деми Мур снялась в бикини и порадовала фанатов

Актриса Деми Мур снялась в розовом бикини на палубе яхты и порадовала фанатов

Американская актриса и бывшая модель Деми Мур снялась в купальнике и порадовала фанатов. Соответствующие фото и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

59-летняя знаменитость выложила снимок, на котором она позирует на палубе яхты на фоне горы и моря в раздельном бикини розового цвета. Звезда кинокартины «Стриптиз» дополнила свой образ солнечными очками и желтой рубашкой. На кадре также видно, что она решила отказаться от макияжа, а волосы распустила. «Впитываю лето», — подписала актриса публикацию, которая набрала более 100 тысяч лайков.

Поклонники оценили внешний вид Мур, о чем принялись писать в комментариях под постом. «Из всех звезд во вселенной ты самая красивая», «Красивое фото, красивая женщина», «Выглядишь потрясающе», «Великолепная фигура!», «Само совершенство», — высказывались они.

В июне Деми Мур снялась в купальнике в рекламе собственной линейки пляжной одежды. Известно, что знаменитость была приглашена дизайнером и основательницей модного бренда Andie Swim Мелани Трэвис для разработки коллекции пляжных костюмов. Так, Мур позировала перед фотографом в купальнике белого цвета с V-образным декольте и открытой спиной.