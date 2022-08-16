Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
Ценности

59-летняя Деми Мур снялась в бикини и порадовала фанатов

Актриса Деми Мур снялась в розовом бикини на палубе яхты и порадовала фанатов

Фото: @demimoore

Американская актриса и бывшая модель Деми Мур снялась в купальнике и порадовала фанатов. Соответствующие фото и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

59-летняя знаменитость выложила снимок, на котором она позирует на палубе яхты на фоне горы и моря в раздельном бикини розового цвета. Звезда кинокартины «Стриптиз» дополнила свой образ солнечными очками и желтой рубашкой. На кадре также видно, что она решила отказаться от макияжа, а волосы распустила. «Впитываю лето», — подписала актриса публикацию, которая набрала более 100 тысяч лайков.

Поклонники оценили внешний вид Мур, о чем принялись писать в комментариях под постом. «Из всех звезд во вселенной ты самая красивая», «Красивое фото, красивая женщина», «Выглядишь потрясающе», «Великолепная фигура!», «Само совершенство», — высказывались они.

В июне Деми Мур снялась в купальнике в рекламе собственной линейки пляжной одежды. Известно, что знаменитость была приглашена дизайнером и основательницей модного бренда Andie Swim Мелани Трэвис для разработки коллекции пляжных костюмов. Так, Мур позировала перед фотографом в купальнике белого цвета с V-образным декольте и открытой спиной.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Винар
Обсудить
Последние новости
Главком ВСУ рассказал о тяжелом положении армии Украины
ВВС Британии приостановили набор белых мужчин ради целей по разнообразию
Россиянам назвали условия для размещения камина в квартире
Володин заявил о невозможности развития мировой экономики без России
Пластический хирург развеяла популярные мифы о грудных имплантах
В Китае раскрыли неудавшийся обман США про Украину
Санду назвала сторонников спецоперации «опасными» для общества Молдавии
Рантье признался в нежелании следить за своими квартирантами
Четверых россиян арестовали за групповое убийство 11-летней давности
59-летняя Деми Мур снялась в бикини и порадовала фанатов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.