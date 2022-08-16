Шведский дипломат отказался исполнять требования московского метро

SHOT: сотрудник посольства Швеции в Москве отказался исполнять требования работников метро

Первый секретарь посольства Швеции в Москве Розбех Данешнеджад отказался исполнять требования сотрудников Московского метрополитена, из-за чего его хотели не впустить в подземку. Об инциденте сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным канала, конфликт произошел на станции «Площадь Революции». Сотрудник метро спросил мужчину, что он проносит в своей сумке. Данешнеджад заявил, что он является шведским дипломатом и не понимает по-русски. Тогда досмотрщик указал иностранцу на ленту интроскопа и попросил его на русском языке поставить туда сумку для осмотра.

Секретарь шведского посольства снова отказался исполнять требования сотрудника метрополитена. Вместо этого он показал свой дипломатический паспорт. Однако это не убедило работников метро в том, что он может избежать досмотра. Спустя какое-то время сумку дипломата все же досмотрели, но не в интроскопе, а с помощью ручного прибора.

Ранее сотрудница консульства Норвегии в Мурманске Элисабет Эллингсен устроила скандал в мурманском отеле, когда ее попросили дождаться окончания уборки в номере. «Я ненавижу русских! Я привыкла к чистым номерам, я из Скандинавии. Не как какая-нибудь русская женщина, которая убирается абы как», — заявила она. Позже МИД России выразил протест послу Норвегии из-за русофобских высказываний его подчиненных.