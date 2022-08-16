Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В России отреагировали на нежелание Сербии размещать иностранные военные базы

Сенатор Джабаров назвал решение Сербии о размещении военных баз внутренним делом страны
Владимир Джабаров

Владимир Джабаров. Фото: Совет Федерации / Flickr

Россия не навязывает Сербии размещение на своей территории военной базы, заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Отказ Сербии от размещения российской базы на своей территории — это их внутреннее дело, подчеркнул политик. На решение сербов не размещать в стране военные базы сенатор отреагировал в разговоре с «Лентой.ру».

«Мы не можем навязывать им свое мнение. Базу свою мы там не просили ставить. Мы никому не навязываемся. Сербия — наш истинный друг, поэтому я не думаю, что стоит так уж заострять внимание на этом решении», — заявил первый зампред профильного комитета Госдумы.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что на территории страны не нужны чьи-либо военные базы. Государство поддерживает военный нейтралитет, отметил он. «Сербия будет сама усиливать свою армию, Сербия будет заботиться о своих гражданах и будет достаточно сильной, чтобы быть самостоятельной», — подчеркнул глава государства.

О возможном создании российской военной базы в Сербии говорил чрезвычайный и полномочный посол России в Белграде Александр Боцан-Харченко. Он назвал размещение российских баз в Сербии ее суверенным делом, а также вопросом Москвы.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Немис
Обсудить
Последние новости
Шойгу заявил об огромных потерях ВСУ
Москва ответила на угрозы из Эстонии о лишении ВНЖ за позицию по памятникам
Названы сроки восстановления поврежденной железной дороги в Крыму
Украинские военные обстреляли поселок в ДНР из HIMARS
Путин заявил о соответствии спецоперации уставу ООН
Суд вынес приговор виновным в обрушении казармы ВДВ под Омском
В центре Москвы автомобиль сбил велосипедиста и попал на видео
Google выпустила Android 13
Европу заподозрили в нежелании решать проблемы Украины за свой счет
IKEA решила ликвидировать «дочку» в России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.