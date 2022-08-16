В России отреагировали на нежелание Сербии размещать иностранные военные базы

Сенатор Джабаров назвал решение Сербии о размещении военных баз внутренним делом страны

Россия не навязывает Сербии размещение на своей территории военной базы, заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Отказ Сербии от размещения российской базы на своей территории — это их внутреннее дело, подчеркнул политик. На решение сербов не размещать в стране военные базы сенатор отреагировал в разговоре с «Лентой.ру».

«Мы не можем навязывать им свое мнение. Базу свою мы там не просили ставить. Мы никому не навязываемся. Сербия — наш истинный друг, поэтому я не думаю, что стоит так уж заострять внимание на этом решении», — заявил первый зампред профильного комитета Госдумы.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что на территории страны не нужны чьи-либо военные базы. Государство поддерживает военный нейтралитет, отметил он. «Сербия будет сама усиливать свою армию, Сербия будет заботиться о своих гражданах и будет достаточно сильной, чтобы быть самостоятельной», — подчеркнул глава государства.

О возможном создании российской военной базы в Сербии говорил чрезвычайный и полномочный посол России в Белграде Александр Боцан-Харченко. Он назвал размещение российских баз в Сербии ее суверенным делом, а также вопросом Москвы.

