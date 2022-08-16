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Блогерша назвала портящий женский образ вид нижнего белья

Блогерша Лавиш: женский образ портит нижнее белье, контуры которого выделяются под одеждой

Кадр: @lavishlana / TikTok

Блогерша Лана Лавиш из США назвала портящий женский образ вид нижнего белья. Соответствующее видео появилось в ее TikTok-аккаунте, который насчитывает почти 293 тысячи подписчиков.

По словам инфлюэнсерши, ухудшить внешний вид способны предметы гардероба, контуры которых выделяются под верхней одеждой. «Избегайте трусов, образующих линии на брюках, это выглядит безвкусно», — отметила она.

Кроме того, по мнению эксперта, девушкам, которые хотят выглядеть элегантно, не следует носить слишком длинные ногти. В то же время Лавиш посоветовала им тщательно следить за личной гигиеной. «У изысканных женщин она всегда на высоте», — пояснила автор видео.

В июле Лавиш также назвала три необходимые в женском гардеробе вещи. По словам инфлюэнсерши, тем, кто хочет составлять элегантные образы, понадобится тренчкот классической модели. Так, девушка продемонстрировала на камеру два указанных изделия черного и бежевого цветов.

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Карина Черных
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