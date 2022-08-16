В Ереване работу метро приостановили из-за сигнала о минировании

Работу ереванского метро приостановили из-за сообщения о минировании

Национальный центр кризисного управления МЧС Армении получил сигнал о минировании станций метрополитена в Ереване. Об этом сообщили в пресс-службе столичного метро, передает ТАСС.

Отмечается, что сообщения о минировании станций были получены утром во вторник, 16 августа. В результате работа подземки была временно приостановлена, на место выехали расчеты спасателей.

Аналогичные сообщения о взрывчатке на станциях ереванского метро поступали в МЧС Армении в воскресенье, 14 августа. За ними последовала массовая эвакуация пассажиров и персонала метрополитена, однако позднее выяснилось, что сигнал о минировании оказался ложным.