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Сообщение о минировании в метро Еревана оказалось ложным

Мэрия: метрополитен Еревана возобновил работу после ложных сообщений о минировании

Фото: Андраник Казарян / РИА Новости

Сигнал о минировании метро в Ереване оказался ложным, подземный транспорт возобновил работу в обычном режиме. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на мэрию армянской столицы.

«В результате проверки, проведенной кинологами, саперами МЧС и полицией на 10 станциях ереванского метро имени Карена Демирчяна взрывных устройств не обнаружено​​​. С 21.30 (22:30 мск) работа метро была восстановлена в штатном режиме», — сообщили в пресс-службе мэрии.

Ранее сообщалось о массовой эвакуации пассажиров и персонала из ереванского метро после сообщений о минировании. Пресс-секретарь ереванского метрополитена Татев Хачатрян сообщила, что в 17:10 по местному времени (16:10 мск) в МЧС поступило сообщение о заложенной на всех станциях метрополитена взрывчатке.

До этого взрыв произошел в ереванском в торговом центре «Сурмалу». По предварительным данным, он случился на складе пиротехники, после чего начался пожар. Из-за этого здание ТЦ обрушилось, под завалами остались люди. По последним данным, в результате взрыва погибли трое, 61 человек госпитализирован, 36 из них в состоянии средней тяжести.

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Марина Совина
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