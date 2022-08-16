Мужчина жестоко разыграл возлюбленную и столкнулся с осуждением

Пользователь TikTok жестоко разыграл возлюбленную и столкнулся с осуждением

Пользователь TikTok из Германии под ником @alexandrovitch90 жестоко разыграл возлюбленную и столкнулся с осуждением в комментариях. На ролик, выложенный мужчиной, обратили внимание в The Independent.

На кадрах видно, как девушка заходит в украшенную лепестками роз и воздушными шарами комнату. Она удивленно спрашивает у своего парня, что он придумал. В ответ тот вручает ей букет красных роз и просит закрыть глаза. Затем он ведет ее на кухню.

Предвкушая сюрприз или предложение руки и сердца, девушка открывает глаза и видит перед собой гору грязной посуды, которую ее возлюбленный преподнес ей в качестве подарка. Жертва розыгрыша разозлилась, бросила в мужчину букет цветов и выбежала из кухни.

Ролик стал вирусным, набрав более 33 миллионов просмотров. «Вместо того, чтобы тратить кучу сил на придумывание розыгрыша, можно было просто помыть посуду», — прокомментировал один из пользователей. Другой добавил: «На месте девушки я бы его сразу же бросила и съехала».

Ранее сообщалось, что пользовательница TikTok @a._bhabie рассказала о том, как разыграть возлюбленного, отправив ему текст песни о расставании, и получила неожиданный ответ с признанием в измене. На записи, которая набрала более 269 тысяч лайков, она показала переписку пары.

