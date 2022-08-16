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Спрос на карты банков СНГ подскочил после ухода Visa и Mastercard

РБК: среди россиян подскочил спрос на карты банков СНГ после ухода Visa и Mastercard

Фото: Unsplash

После того как платежные системы Visa и Mastercard объявили об уходе из России в стране резко подскочил спрос на карты банков СНГ. РБК проанализировал данные центральных банков соседних стран и пришел к выводу, что темпы выпуска карт ускорились по итогам второго квартала по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В частности, в Киргизии, Узбекистане и Белоруссии годовой прирост оказался максимальным как минимум с 2018 года. В Армении и Таджикистане зафиксированы двузначные темпы роста. По словам экспертов, это приводит к расцвету «карточного туризма» среди россиян, поскольку не всем достаточно отечественной системы «Мир» и китайской UnionPay.

В середине августа сало известно, что в первой половине 2022 года россияне стали активнее пользоваться картами «Мир» при оплате. Число транзакций выросло на 70 процентов, до 2,6 миллиарда, по сравнению с февралем-июнем 2021 года. Объем межбанковских операций вырос на 77 процентов в годовом выражении. Средний чек за покупки картами «Мир» в этом году составил 725 рублей, что на 6,5 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Международные системы объявили об уходе из России в начале марта. После этого карты Visa и MasterCard, выпущенные российскими банками, перестали работать за пределами страны, а карты, эмитированные зарубежными банками, теперь не работают в России.

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Платон Щукин
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