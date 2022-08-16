В Киеве заявили об отказе Украины «прогибаться» под Запад
Украина начала казаться неконструктивной для западных стран, потому что перестала прогибаться под их позицию во время переговоров. Об этом заявил министр иностранных дел республики Дмитрий Кулеба в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону (Дмитрий Гордон внесен в России в список террористов и экстремистов).
Глава украинского МИД рассказал, что Украина начала более жестко отстаивать свою позицию, чем это было раньше, что удивляет Запад.
«И, конечно, их первая реакция была: "Нет, это неконструктивно. Ребята, вы стали неконструктивны". Я им говорил: "Мы для вас стали неконструктивны, потому что мы перестали прогибаться под вас. Мы справедливо ожидаем от вас какого-то уважения и принятия того, что наши позиции могут быть разными". Им больно с этим свыкнуться», — объяснил Кулеба.
2 августа в Киеве обвинили Германию в блокировке восьми миллиардов евро финансовой помощи Украине. «К сожалению, определенные государства Европейского союза, в частности Германия, пока блокируют рассмотрение этого вопроса, и президент Украины ведет активные переговоры со своими партнерами», — заявил тогда заместитель главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Игорь Жовква.