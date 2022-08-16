Глава МИД Украины Кулеба заявил, что Киев перестал «прогибаться» в переговорах с Западом

Украина начала казаться неконструктивной для западных стран, потому что перестала прогибаться под их позицию во время переговоров. Об этом заявил министр иностранных дел республики Дмитрий Кулеба в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону (Дмитрий Гордон внесен в России в список террористов и экстремистов).

Глава украинского МИД рассказал, что Украина начала более жестко отстаивать свою позицию, чем это было раньше, что удивляет Запад.

«И, конечно, их первая реакция была: "Нет, это неконструктивно. Ребята, вы стали неконструктивны". Я им говорил: "Мы для вас стали неконструктивны, потому что мы перестали прогибаться под вас. Мы справедливо ожидаем от вас какого-то уважения и принятия того, что наши позиции могут быть разными". Им больно с этим свыкнуться», — объяснил Кулеба.

2 августа в Киеве обвинили Германию в блокировке восьми миллиардов евро финансовой помощи Украине. «К сожалению, определенные государства Европейского союза, в частности Германия, пока блокируют рассмотрение этого вопроса, и президент Украины ведет активные переговоры со своими партнерами», — заявил тогда заместитель главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Игорь Жовква.