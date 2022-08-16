В Минсельхозе оценили последствия ухода Lindt с российского рынка

Минсельхоз заявил, что российские кондитеры обеспечат рынок шоколадом после ухода Lindt

В Министерстве сельского хозяйства заявили, что российские кондитерские предприятия способны полностью обеспечивать внутренние потребности страны в шоколаде. Об этом ведомство написало в своем официальном Telegram-канале.

Также Минсельхоз оценил долю продукции швейцарской компании Lindt & Sprungli на российском рынке как незначительную, подчеркнув, что ее уход из России предоставил возможность отечественным маркам занять освободившуюся нишу. «Следует отметить, что продукция группы компаний Lindt & Sprüngli занимает незначительную долю российского рынка в высоком ценовом сегменте», — сказано в публикации.

В ведомстве указали на то, что многие отечественные компании ничем не уступают иностранным брендам по качеству и вкусу в производстве премиального шоколада. «За последние годы наша страна стала одним из мировых лидеров в этом сегменте и заметным игроком на экспортных рынках», — сообщил Минсельзох, добавляя, что уход отдельного зарубежного производителя не приведет к сокращению ассортимента.

Ранее швейцарский производитель шоколада Lindt объявил о своем уходе с российского рынка. Вместе с тем в компании рассказали о намерении поддерживать сотрудников в России и действовать в соответствии с национальным законодательством.