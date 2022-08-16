Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

В Минсельхозе оценили последствия ухода Lindt с российского рынка

Минсельхоз заявил, что российские кондитеры обеспечат рынок шоколадом после ухода Lindt

Фото: Arnd Wiegmann / Reuters

В Министерстве сельского хозяйства заявили, что российские кондитерские предприятия способны полностью обеспечивать внутренние потребности страны в шоколаде. Об этом ведомство написало в своем официальном Telegram-канале.

Также Минсельхоз оценил долю продукции швейцарской компании Lindt & Sprungli на российском рынке как незначительную, подчеркнув, что ее уход из России предоставил возможность отечественным маркам занять освободившуюся нишу. «Следует отметить, что продукция группы компаний Lindt & Sprüngli занимает незначительную долю российского рынка в высоком ценовом сегменте», — сказано в публикации.

В ведомстве указали на то, что многие отечественные компании ничем не уступают иностранным брендам по качеству и вкусу в производстве премиального шоколада. «За последние годы наша страна стала одним из мировых лидеров в этом сегменте и заметным игроком на экспортных рынках», — сообщил Минсельзох, добавляя, что уход отдельного зарубежного производителя не приведет к сокращению ассортимента.

Ранее швейцарский производитель шоколада Lindt объявил о своем уходе с российского рынка. Вместе с тем в компании рассказали о намерении поддерживать сотрудников в России и действовать в соответствии с национальным законодательством.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кузьмина
Обсудить
Последние новости
В ООН заявили о возможности провести визит МАГАТЭ на ЗАЭС только через Киев
В Минсельхозе оценили последствия ухода Lindt с российского рынка
В российском аэропорту лопнуло покрытие на взлетно-посадочной полосе
В Крыму заявили об активизации агентуры Киева
Назван город России с самыми дорогими комнатами в коммуналках
В Иране допустили подключение к системе «Мир» за несколько месяцев
Американский сенатор предложил Байдену переквалифицироваться в продавца
Посольство России отреагировало на демонтаж памятника Т-34 в Эстонии
В Польше увидели желание Германии вернуть бывшие земли у польских границ
Проезд МАГАТЭ на Запорожскую АЭС со стороны Киева сочли небезопасным
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.