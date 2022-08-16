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Литва заявила об «иссякшем аппетите» Европы на санкции против России

Глава МИД Литвы Ландсбергис: аппетит ЕС на дополнительные антироссийские санкции иссяк

Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

Аппетит Евросоюза (ЕС) в отношении дополнительных антироссийских санкций иссяк, заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, пишет ТАСС со ссылкой на Deutsche Welle (признана в России СМИ-иноагентом).

Как уточнил политик, многие европейские страны с тревогой смотрят на предстоящую зиму из-за высоких цен на газ и энергоносители. «Я думаю, что аппетит в отношении дополнительных санкций иссяк», — подчеркнул он. Глава МИД Литвы считает, что Европа может вернуться к давлению на Москву после того, как убедится, что в состоянии справиться с ситуацией в сфере энергоносителей.

Ранее постоянный представитель российского МИД при европейской организации Владимир Чижов заявил, что на данный момент санкционные возможности Евросоюза для ужесточения санкций против России практически исчерпаны в силу объективных экономических причин

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Марина Совина
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