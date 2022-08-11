В МИД заявили об исчерпании санкционных возможностей Евросоюза

Постпред при ЕС Чижов: возможности ЕС для ужесточения санкций против России уже исчерпаны

На данный момент санкционные возможности Евросоюза (ЕС) для ужесточения санкций против России практически исчерпаны в силу объективных экономических причин. Об этом заявил постоянный представитель российского МИД при европейской организации Владимир Чижов в эфире телеканала «Россия 24».

«Возможности [Евросоюза] для дальнейшего ужесточения санкционного режима [в отношении РФ] практически на сегодняшний день исчерпаны», — резюмировал постпред. Он добавил, что линия политического и экономического давления ЕС начинает выдыхаться, но это не должно стать «основанием для какой-либо эйфории».

Ранее стало известно, Евросоюз уже обсуждает новый пакет санкций против России, в том числе прекращение выдачи шенгенских виз россиянам. С требованием запретить всем россиянам въезд в страны Запада выступал президент Украины Владимир Зеленский.