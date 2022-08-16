В Литве усомнились в успехе запрета на выдачу виз россиянам

Министр обороны Литвы Анушаускас: в Евросоюзе невозможно согласие по запрету на выдачу виз

Не все страны Европейского союза согласны с возможным введением запрета на выдачу туристических шенгенских виз для россиян. Об этом заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас в интервью радио LRT.

Анушаускас напомнил, что Литва со своей стороны ограничила выдачу виз для россиян, однако «ждать общего согласия, вероятно, невозможно». Он усомнился в том, что все государства ЕС успешно поддержат такую политику, но, по его мнению, «сдаваться не стоит».

Глава Минобороны прибалтийской республики заявил, что из России в Европу едут в том числе те туристы, которые согласны с действиями российских властей сегодня. «Они не эмигранты, они не политические беженцы. Они возвращаются и снова занимаются своими делами. Это меньшая часть русского населения, но они также являются опорой режима», — добавил Анушаускас.

Ранее стало известно, что власти Финляндии решили сократить количество выдаваемых россиянам виз в десять раз с 1 сентября. Тогда отмечалось, что Финляндия поддерживает приостановку действия визового соглашения между ЕС и Россией.