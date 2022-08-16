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Россиян пригласили на «свидания» с медведем

В Центрально-Лесном заповеднике в Тверской области проведут «свидания» с медведем

Фото: Cover Images / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Центрально-Лесной заповедник в Тверской области открыл запись на «свидания» с медведем — экскурсии в дикой природе, во время которых можно наблюдать за медведями. Об этом сообщает «Афанасий Бизнес».

Экскурсии будут проводиться с 21 августа и до конца месяца, однако сроки могут измениться из-за погоды и активности животных. При этом заповедник предупредил: гарантий того, что посетители увидят медведей, нет, так как это дикие звери, которые стараются избегать человека.

Экскурсия будет проходить так: одного или двух гостей заповедника отвезут на наблюдательную вышку, откуда можно увидеть медведей, а также других диких животных.

Также есть определенные правила поведения на экскурсии: наблюдение проводится только с вышки. Медведи также не любят посторонних звуков, поэтому во время экскурсии нельзя разговаривать и слушать музыку. Кроме того, нельзя пользоваться резким парфюмом, курить и есть.

При удачном стечении обстоятельств можно будет увидеть ужин медведя. «На вашем свидании будет ужинать только медведь. Если соблюдали вышеперечисленные правила, то не вами», — сообщили в заповеднике.

Ранее сообщалось, что в карельском заповеднике «Костомукшский» в фотоловушку попала семья оленей. На кадрах запечатлели олененка и его мать. Животные изучают окрестности и едят траву. В заповеднике объяснили, что в таком раннем возрасте у олененка нет никаких средств защиты, только быть рядом с мамой. А угроз много — хищники, браконьеры, антропогенные ловушки.

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Сергей Истомин
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