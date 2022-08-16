Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

Россияне массово перестали ездить в Европу

АТОР: поток из России в Европу упал на 90-95% по сравнению с допандемийным периодом

Фото: Nicolas Maeterlinck / Globallookpress.com

Поток туристов из России в европейские страны снизился на 90-95 процентов по сравнению с допандемийным периодом. О том, что россияне массово перестали ездить в Европу, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. Ее слова передает РИА Новости.

Как уточнила Ломидзе, по итогам первых семи месяцев 2022 года поток российских путешественников в Европу составил 5-10 процентов от объема, который можно было наблюдать в доковидное время.

При этом в июле специалист АТОР также отмечала, что турпоток сократился с миллионов до нескольких десятков тысяч по сравнению с 2019 годом.

В августе в пресс-службе Tez Tour рассказали, что число заявок на туры в европейские страны оценивается как единичное относительно объемов бронирования за аналогичный период в 2021 и 2019 годах. Эксперты считают, что одной из основных причин падения спроса стала сложность с получением виз, а также сокращение авиаперевозок и связанная с этим высокая стоимость авиабилетов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марк Успенский
Обсудить
Последние новости
Посольство России сочло провокацией полет британского самолета над Черным морем
В Латвии решили прекратить продление ВНЖ для россиян
Зеленский объяснил отказ реагировать на предупреждения США о спецоперации
Главный специалист Минздрава поддержал призыв Мурашко носить маски
В России представили скрытый комплекс обнаружения пехоты и техники
В Госдуме напомнили о помощи многодетным семьям при подготовке ребенка к школе
Шведский дипломат отказался исполнять требования московского метро
Журналиста «Московского комcомольца» отпустили после допроса
Россияне массово перестали ездить в Европу
Турист снял TikTok во время отпуска в Таиланде и был арестован
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.