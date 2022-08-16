Bloomberg признал падение симпатии к Украине среди европейцев

Bloomberg: европейцы начали забывать об Украине из-за резкого подорожания жизни

Проблемы резкого подорожания стоимости жизни волнуют европейцев больше, чем украинский кризис, поэтому рядовые граждане Европы начали забывать о «необходимости» ее поддержки. Падение симпатии к Украине признали обозреватели агентства Bloomberg.

«Европейцы ставят на первое место повышение цен на продукты и электроэнергию. Опасения насчет украинского кризиса отходят на задний план», — говорится в материале.

По мнению авторов, такая тенденция усилится по мере приближения зимних холодов, ведь европейских потребителей будут ожидать плановые отключения электроэнергии и экономия на отоплении. Обозреватели агентства призвали европейских политиков подготовить население своих стран к предстоящим трудностям в условиях энергетического кризиса.

Ранее политический аналитик Александр Асафов в разговоре с «Лентой.ру» поделился мнением, что Европа больше не желает решать проблемы Украины за свой счет, ей необходимо разбираться с собственными проблемами, касающимися предстоящей зимы и энергосистемы. По мнению Асафова, Европа считает, что уже сделала для Украины все возможное и даже больше. Теперь ей необходимо переключить внимание на себя.