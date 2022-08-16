Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Bloomberg признал падение симпатии к Украине среди европейцев

Bloomberg: европейцы начали забывать об Украине из-за резкого подорожания жизни

Фото: Juan Medina / Reuters

Проблемы резкого подорожания стоимости жизни волнуют европейцев больше, чем украинский кризис, поэтому рядовые граждане Европы начали забывать о «необходимости» ее поддержки. Падение симпатии к Украине признали обозреватели агентства Bloomberg.

«Европейцы ставят на первое место повышение цен на продукты и электроэнергию. Опасения насчет украинского кризиса отходят на задний план», — говорится в материале.

По мнению авторов, такая тенденция усилится по мере приближения зимних холодов, ведь европейских потребителей будут ожидать плановые отключения электроэнергии и экономия на отоплении. Обозреватели агентства призвали европейских политиков подготовить население своих стран к предстоящим трудностям в условиях энергетического кризиса.

Ранее политический аналитик Александр Асафов в разговоре с «Лентой.ру» поделился мнением, что Европа больше не желает решать проблемы Украины за свой счет, ей необходимо разбираться с собственными проблемами, касающимися предстоящей зимы и энергосистемы. По мнению Асафова, Европа считает, что уже сделала для Украины все возможное и даже больше. Теперь ей необходимо переключить внимание на себя.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
В Совбезе России отреагировали на провокации Киева на атомных объектах
Врачи посоветовали способствующие стойкой ремиссии диабета меры
Умные часы назвали бесполезными для спортсменов
Стилистка назвала три важных правила для порядка в гардеробе
В Армении объявили траур по жертвам взрыва
Европейская страна похвасталась ускоренным заполнением газовых хранилищ
Макрон обсудил с Зеленским условия работы МАГАТЭ в зоне Запорожской АЭС
Буйный пассажир самолета оплевал попутчиков и подрался со стюардессой
Юрий Шевчук обжалует решение суда по делу о дискредитации российской армии
Водитель заснул за рулем и 25 километров управлял машиной во сне
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.