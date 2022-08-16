Европу заподозрили в нежелании решать проблемы Украины за свой счет

Аналитик Асафов заявил, что Европа больше не хочет решать проблемы Украины за свой счет

Европа больше не желает решать проблемы Украины за свой счет, ей необходимо разбираться с собственными проблемами, касающимися предстоящей зимы и проблем энергосистемы, считает политический аналитик Александр Асафов. Свое мнение он высказал в разговоре с «Лентой.ру».

Некоторые страны Запада готовы принять капитуляцию Украины, чтобы проблемы решились сами собой, заявил глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. «Меня часто в интервью и общении министры иностранных дел спрашивают: а сколько вы еще продержитесь? Вместо того чтобы спросить, а что еще нужно сделать, чтобы победить в самое короткое время», — высказался Кулеба, отметив, что есть ощущение ожидания некоторыми европейскими странами того, что Украина «рухнет», и все проблемы решатся сами собой.

«Дело в том, что существует такая попытка сделать проблемы Украины проблемой западных стран, хотя очевидно, что они таковыми не являются, — сказал Асафов. — Это попытка хоть как-то, через резкую риторику, привлечь внимание к тому, что Украину предают, а ведь именно в таком контексте звучат подобные заявления».

Политолог предположил, что в Киеве заметили перемены в приоритетах Евросоюза. Наиболее острыми для ЕС являются проблемы собственной энергосистемы, состояния экономики и прохождения грядущей зимы, считает Асафов.

По мнению Асафова, Европа считает, что уже сделала для Украины все возможное и даже больше. Теперь ей необходимо переключить внимание на собственные проблемы.

Так что вполне логичным является то, что страны уточняют у украинской стороны ее готовность пойти на мирные переговоры. История с вооруженным конфликтом недалеко от границ беспокоит всех. Но понятно, что воспринимается это Украиной крайне болезненно Александр Асафов политолог

В июле Дмитрий Кулеба заявил, что Киев будет вести переговоры с Москвой только после поражения России на поле боя. Иные условия для Украины, как он считает, неприемлемы.