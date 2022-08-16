Популярная достопримечательность Литвы перестала пускать россиян

Крупнейшая усадьба Прибалтики Пакруой запретила вход российским туристам с 12 августа

Усадьба Пакруой в Литве, которая является крупнейшим усадебным комплексом Прибалтики, запретила посещение гражданам России. Об этом сообщает новостной портал 15min.

Уточняется, что россиян перестали пускать на территорию достопримечательности с 12 августа. Представители усадьбы также настаивают на том, чтобы остальные туристические и культурные объекты ограничили вход для российских путешественников.

«Мы не хотим, чтобы русские наслаждались созданными нами ценностями и пользовались красотой, над которой мы работаем каждый день. Нам не нужны кровавые деньги российских туристов», — заявил представитель усадьбы Гедрюс Климкявичюс.

Ранее в августе стало известно, что обладателям российского гражданства запретили посещение средневекового Венсенского замка, расположенного недалеко от Парижа. Причиной стал статус здания как военного объекта. Позже руководство средневековой достопримечательности сняло данное ограничение.