Раскрыты сроки новой презентации Apple

Инсайдер: Apple проведет презентацию планшетов iPad в конце октября

Apple запланировала дополнительную презентацию на осень. Об этом в своем блоге сообщает корейский инсайдер под ником Lanzuk.

Согласно раскрытой автором информации, американская компания проведет дополнительную презентацию в конце октября. Сроки мероприятия анонимно сообщил представитель одного из китайских партнеров Apple. В ходе презентации корпорация должна представить iPad нового поколения.

Также источники рассказали, что классический iPad получит дисплей большего размера, порт USB-C вместо фирменного разъема Lightning, «плоский» дизайн в стиле нового iPad mini. Кроме того, планшет лишится 3,5-миллиметрового разъема для наушников. Вероятно, аппарат получит двойную основную камеру вместо одинарной.

Инсайдеры рассказали, что обновленный девайс будет базироваться на процессоре A14 Bionic. Данным чипом укомплектованы вышедшие осенью 2020 года смартфоны серии iPhone 12. В свою очередь, более производительный процессор M2 получат планшеты iPad Pro.

В начале осени Apple должна провести традиционную презентацию, на которой представит смартфоны нового поколения. В начале августа известный инсайдер Макс Вейнбах заявил, что мероприятие состоится 6 сентября. По информации Вейнбаха, оформить предзаказ на устройства можно будет 9 сентября, приобрести — 16 сентября.