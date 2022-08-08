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iPhone 14 выйдет раньше запланированного

Инсайдер заявил, что презентацию iPhone 14 запланировали на 6 сентября

Фото: Phúc Khang Mobile / Unsplash

Apple запланировала презентацию смартфонов нового поколения на начало сентября. Об этом в Twitter рассказал известный инсайдер Макс Вейнбах.

Специалист сослался на отчет колумниста Bloomberg Марка Гурмана, согласно данным которого Apple отложила выход новой iPadOS, так как сосредоточилась на релизе iPhone 14. В связи с этим Вейнбах заявил, что Apple может провести осеннюю презентацию раньше намеченного — 6 сентября.

Автор также отметил, что смартфоны нового поколения окажутся доступны для предзаказа 9 сентября и поступят в продажу 16 сентября. «Не уверен на 100 процентов, но это вполне вероятно», — подчеркнул Вейнбах.

Apple обычно проводит посвященные iPhone мероприятия по вторникам. Анонс серии iPhone 13 состоялся 14 сентября, предварительный заказ можно было оформить 17 сентября, телефоны поступили в продажу 24 сентября. Ранее инсайдер под ником ihacktu рассказал, что Apple представит новые смартфоны 13 сентября.

В начале августа корейские инсайдеры заявили, что базовая модель iPhone 14 будет стоить 799 долларов. Во столько же был оценен iPhone 13.

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Андрей Ставицкий
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