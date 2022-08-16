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Стилисты рассказали о новой технике окрашивания темных волос

The Symbol: фолаяж — новая техника окрашивания для темных волос

Фото: @sistinestallone

Редакторы журнала The Symbol рассказали о новой технике окрашивания для темных волос. Соответсвующий материал появился на сайте издания.

Речь идет о фолаяже — методе окрашивания, который сочетает в себе мелирование и балаяж (техника окрашивания, в котором мастер добивается эффекта выгоревших на солнце волос — прим. Ленты.ру). Отмечается, что данный вид тонирования подойдет обладательницам темных волос, которые не хотят полностью перекрашиваться в блонд.

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Согласно материалу, при работе с фолаяжем стилист использует фольгу как в мелировании. В то же время техника нанесения краски на пряди, а именно широкие мазки и отступ от корней, позаимствована у балаяжа, отмечают специалисты.

В заключение эксперты пояснили, что названный метод окрашивания также может подойти девушкам со светлыми волосами. Как считают журналисты, некоторые предпочитают осветлять некоторые пряди до платинового блонда, чтобы придать локонам объема и многогранности.

Ранее стилист Анна Варшавская перечислила визуально омолаживающие лицо окрашивания волос. Специалистка призвала читательниц отказаться от ярких прядей, окрашиваний с эффектом омбре, а также от холодных и темных оттенков. По словам Варшавской, последние подчеркивают темные круги под глазами и делают черты лица более резкими.

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Мария Винар
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