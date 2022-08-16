Лучший снайпер чемпионата Финляндии отверг предложение из КХЛ

Лучший снайпер чемпионата Финляндии Петрус Палму отверг предложение из КХЛ

Финский нападающий Петрус Палму рассказал, что с ним связывались представители клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает MTV Urheilu.

25-летний форвард подчеркнул, что отверг предложение. «Мне было совершенно очевидно, что играть я там не буду», — отметил Палму. Он добавил, что речь шла о белорусской команде.

В минувшем сезоне Палму стал лучшим снайпером чемпионата Финляндии, выступая за местный «Юкурит». На счету нападающего 26 заброшенных шайб и 33 результативные передачи. Форвард покинет чемпионат Финляндии. Он дал согласие на переход в клуб чемпионата Швеции «Эребру». Новый контракт рассчитан на два года.

Палму имеет опыт выступлений в Северной Америке. В Хоккейной лиге Онтарио он представлял «Оуэн-Саунд Аттак». Форвард — воспитанник финского «Йокерита».