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Лучший снайпер чемпионата Финляндии отверг предложение из КХЛ

Лучший снайпер чемпионата Финляндии Петрус Палму отверг предложение из КХЛ

Фото: Simon HastegÃ¥rd / Globallookpress.com

Финский нападающий Петрус Палму рассказал, что с ним связывались представители клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает MTV Urheilu.

25-летний форвард подчеркнул, что отверг предложение. «Мне было совершенно очевидно, что играть я там не буду», — отметил Палму. Он добавил, что речь шла о белорусской команде.

В минувшем сезоне Палму стал лучшим снайпером чемпионата Финляндии, выступая за местный «Юкурит». На счету нападающего 26 заброшенных шайб и 33 результативные передачи. Форвард покинет чемпионат Финляндии. Он дал согласие на переход в клуб чемпионата Швеции «Эребру». Новый контракт рассчитан на два года.

Палму имеет опыт выступлений в Северной Америке. В Хоккейной лиге Онтарио он представлял «Оуэн-Саунд Аттак». Форвард — воспитанник финского «Йокерита».

Николай Костюков
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