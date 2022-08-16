Названы обогнавшие Москву по росту цен на съемные «однушки» города

«Этажи»: Петербург и Ростов-на-Дону обогнали Москву по росту цен на аренду «однушек»

Санкт-Петербург и Ростов-на-Дону обогнали Москву по росту цен за год на аренду однокомнатных квартир. Такие данные назвали аналитики федеральной риелторской компании «Этажи» в своем исследовании, пишет ТАСС.

По данным специалистов, сильнее всего съемные «однушки» подорожали в Петербурге — средняя арендная ставка в этом городе выросла на 16,4 процента, до 31,2 тысячи рублей в месяц. Второе место по динамике цен занял Ростов-на-Дону — там аренда подорожала на 16 процентов, до 18,8 тысячи рублей в месяц. Замыкает тройку лидеров Москва, где съемные «однушки» увеличились в цене на 14,5 процента, до 49,3 тысячи рублей в месяц.

В «Этажах» отметили, что меньше всего аренда однокомнатных квартир подорожала в Красноярске (плюс 3,5 процента), Воронеже (плюс 5,5 процента) и Уфе (плюс 6,7 процента). При этом дешевле всего снять «однушку» можно в Челябинске (за 12,8 тысячи рублей в месяц), Волгограде (14,2 тысячи рублей), Омске (14,6 тысячи рублей), Перми (17 тысяч рублей), Нижнем Новгороде (17,3 тысячи рублей), Уфе (17,5 тысячи рублей), Красноярске (18,1 тысячи рублей), Самаре (18,4 тысячи рублей), Ростове-на-Дону (18,8 тысячи рублей) и Воронеже (20 тысяч рублей).

«На рынок сегодня выходят квартиры с целью среднесрочной аренды из-за выросшего объема предложения на продажу и вместе с этим и сроков. Собственники таких квартир готовы сдавать их в аренду с дисконтом, пока не найдут продавца, и это сдерживает рост средних ставок аренды», — пояснила заместитель директора федеральной компании «Этажи» Татьяна Ахметдинова.

По словам специалистки, в августе на рынке аренды активизировались студенты, предпочитающие наиболее дешевые варианты квартиры, — средняя стоимость растет на фоне снижения доли доступных лотов. Кроме того, Ахметдинова отметила тренд на посуточную аренду из-за возросшего интереса к внутреннему туризму — это также ограничивает предложение доступного арендного жилья. «Скорее всего, в октябре-ноябре пик спроса пройдет, а объем предложения начнет расти, это должно привести к очередной стагнации ставок аренды жилья», — предположила эксперт.

Ранее специалисты ЦИАН выяснили, что Казань, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород и еще десять российских мегаполисов обогнали Москву по росту цен на новостройки. Москва заняла в рейтинге 14-е место. Отрицательную динамику цен на новостройки аналитики зафиксировали только в Омске — там средняя цена «квадрата» на первичном рынке уменьшилась за год на 0,3 процента, до 99,5 тысячи рублей.