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С осужденного мэра Оренбурга взыскали 10 тысяч рублей недостающей взятки

С осужденного экс-мэра Оренбурга суд взыскал по иску прокурора 10 тысяч рублей взятки

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Дзержинский суд Оренбурга вынес решение по иску прокурора о взыскании денежных средств с осужденного бывшего мэра города Евгения Арапова. Об этом сообщает KP.RU.

Экс-градоначальник был признан виновным в получении взятки в 400 тысяч рублей. У него во время обыска в служебном кабинете были изъяты купюры на общую сумму в 390 тысяч рублей. В связи с недостачей незаконного вознаграждения надзорное ведомство потребовало взыскать в пользу государства 10 тысяч рублей с осужденного. Суд удовлетворил требования прокурора.

13 августа 2020 года Ленинский суд Оренбурга приговорил Арапова за многомиллионный подпольный бизнес и взятки к 4,5 годам колонии строгого режима со штрафом в 15 миллионов рублей. Его признали виновным в незаконном создании фирмы через подставное лицо и коррупции.

По данным СКР, Арапов, вопреки запрету госслужащим вести бизнес, открыл фирму и через нее сдавал в аренду муниципальную недвижимость. За шесть лет он заработал на этом 14 миллионов рублей.

Мэр от своего заместителя получил 600 тысяч рублей за лояльное отношение к застройщикам Оренбурга, а позже ему еще передали квартиру. В общей сложности ему дали взяток на шесть миллионов рублей.

В ходе следствия было арестовано имущество Арапова общей стоимостью 50 миллионов рублей: недвижимость и автомобили, а также доли в 13 коммерческих организациях. Он был задержан в августе 2018 года Он занимал пост мэра Оренбурга с октября 2015 года по октябрь 2018 года.

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Любовь Ширижик
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