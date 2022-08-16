Аналитик высказался о будущем добычи нефти в России

Аналитик Митрахович предрек снижение добычи нефти в России

Падение уровня добычи нефти в России продолжится, так как быстро нарастить добычу в условиях эмбарго Европейского Союза вряд ли получится, считает главный эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщил, что добыча нефти и конденсата в России в первые недели августа упала на 3 процента относительно июля, до 1,428 миллиона тонн в сутки.

«Падение добычи меньше, чем ожидалось — говорилось, что будет падение на треть уже в марте-апреле, этого не произошло. Есть совсем отчаянные аналитики, которые говорят, что будет падение на 50 процентов в следующем году. Я думаю, это вряд ли, оно происходит постепенно», — поделился Митрахович.

В конце апреля агентство Reuters со ссылкой на документы российского Минэкономразвития сообщало, что добыча нефти в России в текущем году может сократиться на 17 процентов, напомнил он. «Какой-то процент добычи будет потерян, какой — сказать сложно, посмотрим, но пока непохоже, чтобы было 17 процентов. Будет существенно меньше», — убежден эксперт.

Он отметил, что при помощи международных санкций не удалось полностью разрушить даже нефтяную индустрию Ирана. «Уж тем более в России не получится это сделать. У нас больше технических и политических возможностей», — подытожил аналитик.

Ранее стало известно, что Афганистан захотел закупить около миллиона баррелей российской нефти. «Мы предложили России около одного миллиона [баррелей], если [Россия] сможет отправлять больше, то это не проблема», — сказал министр промышленности и торговли страны Нуриддин Азизи.