Илон Маск сблизился с Китаем

Bloomberg: Илон Маск поприветствовал «китайских единомышленников» в борьбе за ИИ и космос

Илон Маск поприветствовал китайских специалистов, борющихся за освоение космоса и развитие искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщает Bloomberg.

По словам журналистов агентства, Маск написал статью в официальное издание Управления по вопросам киберпространства Китая. В материале генеральный директор Tesla и SpaceX отметил, что хочет «сделать все возможное, чтобы максимально использовать технологии для достижения лучшего будущего для человечества», призвав к этому китайских единомышленников.

Опрошенные Bloomberg специалисты отметили, что Илон Маск пытается сблизится с Китаем и действия местных чиновников, которые попросили предпринимателя написать статью, говорят о взаимном движении навстречу. «Если Маск не будет сидеть перед комитетом Конгресса в течение года, который будет допрашивать его об отношениях с Китаем, я буду ошеломлена», — прокомментировала ситуацию представитель компании Trivium China Кендра Шефер.

«Я приветствую больше китайских партнеров-единомышленников, которые присоединятся к нам в изучении чистой энергии, искусственного интеллекта, сотрудничества человека и машины и освоении космоса, чтобы создать будущее, которого стоит ждать», — отметил в своей статье Маск.

Ранее стало известно, что Илон Маск написал статью для китайской журнала China Cyberspace, где объяснил необходимость чипирования людей. По его словам, чипы Neuralink могут помочь людям, получившим серьезные травмы.