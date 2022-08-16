Десятая часть фильма «Пила» получила дату релиза

Десятая часть фильма «Пила» режиссера Гротерта появится на экранах 27 октября 2023 года

Стало известно о дате выхода новой части фильма «Пила». О релизе сообщает Variety.

Десятый фильм, посвященный изобретательному маньяку, появится на экранах 27 октября 2023 года.

Режиссером ленты выступит Кевин Гротерт, который ранее работал над «Пилой 6» (2009 год) и «Пилой: Последняя глава» (2010 год). Помимо этого, Гротерт являлся монтажером первых пяти серий франшизы, а также участвовал в создании «Пила 8».

Сюжет предстоящей картины не раскрывается, однако создатели новой части отметили, что фильм захватит «сердца фанатов и другие части тела совершенно новыми хитроумными ловушками и новой загадкой, которую предстоит разгадать».

Продюсеры франшизы Марк Бург и Орен Коулс добавили, что постарались учесть пожелания зрителей: «Мы прислушались к тому, о чем просили фанаты, и усердно работаем над созданием фильма, который понравится как поклонникам "Пилы", так и любителям ужасов».

Первый фильм появился на экранах в 2004 году. «Пила: Спираль», вышедшая в 2021-м, стала последней частью франшизы.

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