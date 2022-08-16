Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Одессу затопило после ливней

«Страна.ua»: в Одессе из-за сильных ливней произошел потоп

В Одессе прошли сильные ливни, из-за которых в городе произошел потоп. Об этом сообщает Telegram-канал украинского издания «Страна.ua».

Журналисты опубликовали кадры, на которых видно затопленные из-за проливных дождей улицы города, по которым пытаются ездить автомобили, а люди передвигаются, утопая по колени и по пояс в воде.

Ранее из-за ливня частично затопило улицы в Нижнем Новгороде. Отмечается, что уровень воды местами был выше колес автомобилей, а местные жители с трудом передвигались из-за затоплений.

Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Украинские диверсанты подорвали питающие АЭС опоры ЛЭП в Курской области
В Литве усомнились в успехе запрета на выдачу виз россиянам
Бородина осудила мужчин за ношение узких плавок на пляжах
В Москве семилетнему мальчику отрезали четверть пениса при обрезании
Пульмонолог назвал верные признаки ослабленного иммунитета
В Киеве заявили об отказе Украины «прогибаться» под Запад
Президент IBU объяснил решение о продлении санкций в отношении россиян
Россиянин неделю промучился в больнице с аппендицитом и умер
Глава украинского МИД рассказал о своих планах по «завоеванию мира»
США продолжат укреплять ВПК Китая своими технологиями
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.