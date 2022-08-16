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Гинеколог назвала ненадежные признаки беременности

Гинеколог Ирина Филиппова назвала задержку менструаций ненадежным признаком беременности

Фото: Jonathan Borba / Unsplash

Беременность легко спутать с болезнями, которые имеют похожие симптомы, считает гинеколог-эндокринолог Ирина Филиппова. Она назвала ненадежные признаки беременности в интервью для «Вечерней Москвы».

Задержка менструаций, по словам Филипповой, может свидетельствовать о воспалении половых органов, поликистозе яичников, опухолевых процессах в органах малого таза или гормональном дисбалансе.

Утренняя тошнота, которая напоминает токсикоз при беременности, по мнению гинеколога, может также возникать при патологии органов пищеварения, артериальной гипертензии и эндокринных проблемах.

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Увеличение живота тоже не всегда связано с беременностью, предупреждает Филиппова. То же самое наблюдается в случае асцита, при котором в брюшной полости скапливается жидкость.

Еще один ненадежный признак беременности — увеличение объема молочных желез. По словам Филипповой, этот симптом также наблюдается при мастопатии — патологическом состоянии, при котором молочные железы набухают, соски становятся чувствительнее, а ареолы — темнее. В предменструальной фазе цикла или при приеме гормональных контрацептивов подобные явления тоже возможны.

Больше всего некоторых людей интересует ложноположительный тест на беременность. Мы все знаем, что такие ситуации бывают нередко. Так вот, две полоски часто намекают не на счастливое событие, а на наличие проблемы с гормонами, кисту яичников и последствия приема гормональных препаратов

Ирина Филипповаврач высшей категории, гинеколог-эндокринолог

Чтобы убедиться в начале беременности, необходимо провести комплексный анализ крови и мочи, а также прекратить прием любых гормоносодержащих препаратов, утверждает гинеколог. Если в течение месяца признаки беременности не будут обнаружены, женщине потребуется обследование у узких специалистов.

Ранее врач Ольга Гофман назвала методы подготовки к беременности после 30 лет. Готовящимся стать матерью женщинам нужно есть больше богатой витаминами пищи и сдать анализы, уверена она.

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Алиса Дмитриева
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