На жену Карпина пожаловались в Генпрокуратуру

На жену Карпина Дарью пожаловались генпрокурору Краснову из-за поста в соцсетях

Руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обратился к генпрокурору России Игорю Краснову с просьбой провести проверку в отношении высказывания Дарьи Карпиной, жены главного тренера «Ростова» и сборной России по футболу Валерия Карпина. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Жалоба Бородина в Генпрокуратуру связана с постом Карпиной в соцсетях, посвященном демонтажу танка-памятника Т-34 в Нарве. Супруга тренера написала, что у нее этот мемориал ассоциируется исключительно с агрессией, убийствами и насилием.

По словам Бородина, Карпина оскорбила защитников Отечества, а также унизила честь и достоинство ветеранов ВОВ. Он также выразил мнение, что высказывание Карпиной подпадает под уголовную ответственность.

Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что эстонские власти, помимо танка Т-34 в Нарве, перенесут еще шесть советских памятников в Эстонский военный музей из соображений внутренней безопасности. Демонтажу будут подвергнуты мемориальные плиты на Петровской площади, обелиск красноармейцам и другие монументы.

Дарья Карпина — уроженка Нарвы. Главный тренер сборной России родился в этом же городе.