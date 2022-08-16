Женщине по ошибке продали десятки домов по цене одного

USA Today: в США женщина случайно получила в собственность десятки зданий по цене одного

В американском штате Невада женщина попыталась купить дом для своей семьи и случайно получила в собственность 87 земельных участков со множеством зданий. Об этом сообщает USA Today.

Американка намеревалась приобрести один дом стоимостью 594,5 тысячи долларов (около 36,4 миллиона рублей) у коммерческой организации Toll Brothers. Однако при оформлении покупки в документы по ошибке скопировали данные из другой сделки. В результате ей продали десятки земельных участков по цене одного. На большинстве из них уже построены здания, принадлежащие другим домовладельцам.

Для исправления ошибки потребуется передача права собственности обратно компании Toll Brothers. После того как все документы будут оформлены, право на собственность сможет перейти к новым владельцам недвижимости.

Ранее сообщалось, что житель американского города Пемброк неожиданно узнал, что сорвал джекпот в 585,9 тысячи долларов в лотерее. На полученные деньги мужчина планирует купить дом и автомобиль.