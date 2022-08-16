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Женщине по ошибке продали десятки домов по цене одного

USA Today: в США женщина случайно получила в собственность десятки зданий по цене одного

Фото: Shutterstock

В американском штате Невада женщина попыталась купить дом для своей семьи и случайно получила в собственность 87 земельных участков со множеством зданий. Об этом сообщает USA Today.

Американка намеревалась приобрести один дом стоимостью 594,5 тысячи долларов (около 36,4 миллиона рублей) у коммерческой организации Toll Brothers. Однако при оформлении покупки в документы по ошибке скопировали данные из другой сделки. В результате ей продали десятки земельных участков по цене одного. На большинстве из них уже построены здания, принадлежащие другим домовладельцам.

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Для исправления ошибки потребуется передача права собственности обратно компании Toll Brothers. После того как все документы будут оформлены, право на собственность сможет перейти к новым владельцам недвижимости.

Ранее сообщалось, что житель американского города Пемброк неожиданно узнал, что сорвал джекпот в 585,9 тысячи долларов в лотерее. На полученные деньги мужчина планирует купить дом и автомобиль.

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Алиса Удовик
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