В Госдуме оценили идею простить долги по ЖКУ части россиян

В Госдуме заявили, что предложение списать долги за ЖКУ части россиян стоит изучить

Предложение списать долги за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) гражданам, потерявшим кормильца или ставшим нетрудоспособными, стоит изучить и разработать для инициативы более системные решения. Так идею Ассоциации компаний, обслуживающих недвижимость (АКОН), о списании задолженности для части россиян оценили в Госдуме, пишет «Секрет фирмы».

«Я не видел инициативу. Наверняка она не такая линейная. Все, что мы предлагаем компенсировать и так далее, — это все надо обеспечивать соответствующими средствами. Просто так изъять средства из системы жилищно-коммунального хозяйства, которая и так работает на грани, нельзя», — заявил глава комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Пахомов.

По словам парламентария, если есть категория граждан, которым сейчас остро необходима помощь и власти не обеспечили их поддержкой, то это надо сделать. Пахомов добавил, что инициативу более подробно изучат в Госдуме. При этом глава комитета ГД по труду и социальной политике Ярослав Нилов поддержал предложение АКОНа и добавил, что уже предлагал простить безнадежные долги владельцам квартир.

Экономист Евгений Коган назвал ситуацию непростой. Эксперт считает, что государство обязано помогать утратившим кормильца и находящимся в трудной ситуации семьям. Однако специалист предложил сделать систему страхования на случай утраты кормильца или потери трудоспособности — тогда оплачивать коммунальные услуги за таких граждан будут страховщики.

«Глобально в инициативе ничего плохого нет. И у нас много таких случаев, когда семья теряет кормильца, это становится трагедией, и надо помогать людям. С другой стороны, надо создать разумные и правильные механизмы, которые бы решали эти вопросы не разово, а системно», — пояснил Коган.

Ранее в России предложили списать долги за ЖКУ некоторым категориям россиян, среди которых утратившие кормильца семьи и потерявшие трудоспособность граждане. С таким предложением в Минстрой обратилась Ассоциация компаний, обслуживающих недвижимость (АКОН). Авторы инициативы рассчитывают, что мера решит проблему общей задолженности населения. Долги граждан за ЖКУ по итогам первого квартала 2022 года достигли 804,5 миллиарда рублей, что стало новым рекордом.