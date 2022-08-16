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Российская машина разведки получила дистанционно управляемый боевой модуль

Подвижный разведывательный пункт ПРП-5 получил боевой модуль с пулеметом и БПЛА

Кадр: MrGurKhan / YouTube

Российский подвижный разведывательный пункт ПРП-5 на шасси боевой машины пехоты БМП-3 впервые представили на форуме «Армия-2022». Машина получила дистанционно управляемый боевой модуль и комплекс с бесплотным летательным аппаратом (БПЛА). Об этом сообщает ТАСС.

ПРП-5 показали на открытой демонстрационной площадке концерна воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей». Машину оснастили боевым модулем с пулеметом калибра 12,7 миллиметра. Согласно информации на стенде, ПРП-5 получил беспилотник самолетного типа Т-28, который является средством воздушной разведки ближнего радиуса действия. Т-28 может находиться в воздухе до 1,5 часа. Дальность полета БПЛА составляет 25 километров.

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Подвижный разведывательный пункт ПРП-5 предназначен для ведения разведки объектов противника и обслуживания стрельбы артиллерии в различных погодных условиях. ПРП-5 может осуществлять поиск, обнаружение, распознавание и определение координат одиночных и групповых, открытых и замаскированных, движущихся и неподвижных целей. Также пункт может сопровождать колонны и осуществлять разведку местности.

Максимальная измеряемая дальность ПРП-5 по крупногабаритной цели составляет 15 километров, а дальность обнаружения человека — шесть километров. Сектор механического поворота радиолокационной станции — 180 градусов.

Ранее холдинг «Росэлектроника» показал на форуме «Армия-2022» станцию радиоразведки ОПК-32Д2М, которая позволяет обнаруживать сигналы на дальности до 2500 километров.

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Даниил Иринин
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