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Стало известно о побуждающем отказаться от доллара ультиматуме Путина

Global Times: Путин поставил ультиматум, побуждающий другие страны отказаться от доллара
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Все больше стран отказываются от американского доллара как единицы расчетов из-за действий американских властей - заморозки российских активов и неправильной денежно-кредитной политики, пишет китайская газета Global Times.

По мнению автора, другие страны боятся мысли, что США могут захватить активы любого, кто отказывается подчиняться диктату Вашингтона. Это побуждает их диверсифицировать свои резервные активы, отказываясь от долларов США. Эксперт напомнил, что Федеральная резервная система США заботится только об интересах Америки. Издание отметило, что американский Центробанк в последние годы часто ошибался в своей денежно-кредитной политике, создавая взлеты и падения ликвидности и инфляционные кризисы.

Автор указал на то, что после начала специальной операции на Украине западные государства поспешили принять против Москвы многочисленные санкции. Они заморозили золотовалютные активы страны в размере около 300 миллиардов долларов США.

В ответ на это Путин поставил странам Запада ультиматум - российский газ они смогут приобретать только за рубли. По этом причине курс доллара США упал, а руль показал «ошеломляющий рост» и значительно укрепился.

О подписании Путиным документа об оплате рублями за газ, стало известно в марте. По словам главы государства, Россия откажется принимать оплату за поставки природного газа в скомпрометировавших себя валютах, в том числе долларах и евро.

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Марина Совина
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